В сборной России отреагировали на отстранение команды от Евротура

Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский отреагировал на отстранение команды России от Евротура.

«Это плохо для всего хоккея! Сборная России всегда находится наверху, и всегда на неё ходят много зрителей. Это отразится на интересе и уровне хоккея», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что теперь российские команды будут играть с казахстанскими и белорусскими.

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Свищёв заявил, что клубы НХЛ не будут расторгать контракты с российскими хоккеистами.