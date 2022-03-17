В сборной России отреагировали на отстранение команды от Евротура
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«Это плохо для всего хоккея! Сборная России всегда находится наверху, и всегда на неё ходят много зрителей. Это отразится на интересе и уровне хоккея», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что теперь российские команды будут играть с казахстанскими и белорусскими.
Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее Свищёв заявил, что клубы НХЛ не будут расторгать контракты с российскими хоккеистами.