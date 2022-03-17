ЭСК: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подвела итоги матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром».
ЭСК: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча», — передаёт сайт РФС.

«Спартак» уступил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счётом 1:2. Решающий пенальти на 86-й минуте реализовал Эдуард Сперцян. 

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Краснодар» — пятый (35 очков).

Ранее защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин рассказал, как команду покинули иностранные игроки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить