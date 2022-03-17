ЭСК: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» был назначен ошибочно

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подвела итоги матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча», — передаёт сайт РФС.

«Спартак» уступил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счётом 1:2. Решающий пенальти на 86-й минуте реализовал Эдуард Сперцян.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Краснодар» — пятый (35 очков).

Ранее защитник футбольного клуба «Краснодар» Егор Сорокин рассказал, как команду покинули иностранные игроки.