Семак: надеемся, что Ловрен приедет в «Зенит» после матчей сборной Хорватии

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил травмированных игроков команды.
Семак: надеемся, что Ловрен приедет в «Зенит» после матчей сборной Хорватии
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Ловрен продолжает реабилитацию. И надеемся, что после сборной приедет к нам. Чистяков, надеюсь, сможет принять участие в игре. Оздоев с сегодняшнего дня начинает тренироваться в общей группе. Заболел Ерохин, и он тоже не поможет нам», — цитирует Семака Sport24.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.

В 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт 19 марта в 19:30 мск. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Семак прокомментировал состояние Дзюбы, который отказался от вызова в сборную России.

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