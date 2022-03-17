Чесноков считает Рублёва фаворитом в матче с Димитровым

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Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Чесноков считает Рублёва фаворитом в матче с Димитровым
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Если брать шансы Димитрова и Рублёва в четвертьфинале, то Андрей выглядит солиднее и предпочтительнее. Надо играть так же быстро и направленно, как и все матчи. Рублёв должен выиграть эту игру и выйти в полуфинал», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В 1/8 финала россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Рублёва. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Ранее Моресмо заявил, что российские теннисисты будут допущены к участию в «Ролан Гаррос».

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