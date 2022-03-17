«Матч ТВ»: в «Краснодаре» уволили двух скаутов
Под сокращение попали Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс, сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что руководство также увольняет детских тренеров в филиалах академии.
Ранее сообщалось, что у некоторых игроков «Краснодара» зарплата сократится в два раза, а у кого-то и в три. О сроках применения данной меры пока неизвестно.
Напомним, «Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее в «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении.