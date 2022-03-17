«Матч ТВ»: в «Краснодаре» уволили двух скаутов

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Руководство футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» уволило сотрудников селекционной службы.
«Матч ТВ»: в «Краснодаре» уволили двух скаутов

Под сокращение попали Евгений Бузникин и Юрис Лайзанс, сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что руководство также увольняет детских тренеров в филиалах академии.

Ранее сообщалось, что у некоторых игроков «Краснодара» зарплата сократится в два раза, а у кого-то и в три. О сроках применения данной меры пока неизвестно.

Напомним, «Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее в «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении.

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