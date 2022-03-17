Чернышенко: сэкономленные в связи с переносом соревнований 8 млрд пойдут на развитие спорта

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, куда направят сэкономленные в связи с переносом соревнований средства.
Чернышенко: сэкономленные в связи с переносом соревнований 8 млрд пойдут на развитие спорта
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований. По предварительным расчетам, сумма составляет более 8 млрд рублей. Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан — строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, что из-за ситуации на Украине в России был отменён ряд крупных турниров, в числе которых — финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Его перенесли во Францию.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее Матыцин прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

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