Жилина рассказала о разнице тренировок у Плющенко и Тутберидзе

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Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о разнице тренировок у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.
Жилина рассказала о разнице тренировок у Плющенко и Тутберидзе
  • РИА Новости

«Здесь другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, травма какая-то, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит. В «Хрустальном» строже: там, если болит, всё равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма, и...», — цитирует Жулину «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка до 2020 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Затем она перешла к Евгению Плющенко. 13-летняя Жилина владеет тройным акселем и четверными тулупом, сальховом и лутцем.

Ранее фигурист Болотин заявил, что для юниоров Кубок Первого канала имеет большое значение.

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