Фигурист Болотин: для юниоров Кубок Первого канала имеет большое значение

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Тренер по фигурному катанию Максим Болотин высказался об идее проведения Кубка Первого канала.
Фигурист Болотин: для юниоров Кубок Первого канала имеет большое значение
  • Gettyimages.ru
  • © Annice Lyn

«Лидерам сборной, которые выступали на Олимпиаде в Пекине, этот турнир, может быть, не очень важен. А вот для юниоров он имеет большое значение. Это возможность продлить сезон, лишний раз проверить свои силы на публике», — цитирует Болотина Betonmobile

Напомним, что Кубок Первого канала пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. В соревнованиях примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На Кубке Первого канала также выступит олимпийская чемпионка в личном первенстве Анна Щербакова.

Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен пропустит чемпионат мира в Монпелье из-за травмы.

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