Рублёв обыграл Хуркача и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв квалифицировался в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/8 финала россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Рублёва. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. От России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее Моресмо заявил, что российские теннисисты будут допущены к участию в «Ролан Гаррос».