СЭ: Чистяков покинул пост главы департамента развития ФНЛ

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Начальник департамента развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Герман Чистяков покинул свой пост.
СЭ: Чистяков покинул пост главы департамента развития ФНЛ
  • РИА Новости

Чистяков и его команда разочаровали руководство Российского футбольного союза (РФС), в связи с чем было принято решение о его увольнении, сообщает «Спорт-Экспресс».

51-летний Чистяков ранее работал генеральным директором «Анжи» и исполнительным директором греческого ПАОКа.

Ранее российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о введении моратория на вылет команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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