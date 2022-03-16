СЭ: Чистяков покинул пост главы департамента развития ФНЛ
- РИА Новости
Чистяков и его команда разочаровали руководство Российского футбольного союза (РФС), в связи с чем было принято решение о его увольнении, сообщает «Спорт-Экспресс».
51-летний Чистяков ранее работал генеральным директором «Анжи» и исполнительным директором греческого ПАОКа.
Ранее российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о введении моратория на вылет команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).