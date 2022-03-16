Футболиста «Вест Хэма» Зума могут посадить в тюрьму за избиение кота
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«После полного и тщательного расследования вызывающих тревогу видеоматериалов мы начали процесс возбуждения уголовного дела против Курта Зума и Йоана Зума», — сообщает ТАСС со ссылкой на RSPCA.
7 февраля в сети появилось видео, на котором Зума бьёт свою кошку. Происходящее на камеру снимал брат футболиста Йоан Зума.
Напомним, что «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £250 тыс. за избиение кота.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» переиграл «Ливерпуль» в матче АПЛ.