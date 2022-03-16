Футболиста «Вест Хэма» Зума могут посадить в тюрьму за избиение кота

В Королевском обществе предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) сообщили о начале процесса возбуждения уголовного дела против французского защитника клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» Курта Зума.

«После полного и тщательного расследования вызывающих тревогу видеоматериалов мы начали процесс возбуждения уголовного дела против Курта Зума и Йоана Зума», — сообщает ТАСС со ссылкой на RSPCA.

7 февраля в сети появилось видео, на котором Зума бьёт свою кошку. Происходящее на камеру снимал брат футболиста Йоан Зума.

Напомним, что «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £250 тыс. за избиение кота.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» переиграл «Ливерпуль» в матче АПЛ.