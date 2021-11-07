«Вест Хэм» переиграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» на своём поле одержал победу над «Ливерпулем» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла в столице Великобритании, завершилась со счётом 3:2 в пользу молотобойцев.

В составе «Вест Хэма» отличились Пабло Форнальс (67-я минута) и Курт Зума (74-я минута). У «Ливерпуля» мячи забили Трент Александер-Арнольд (41-я минута), Дивок Ориги (83-я минута), Алисон Бекер (четвёртая минута, автогол).

«Вест Хэм» (23 очка) поднялся на третье место в таблице. «Ливерпуль» (22 очка) идёт на четвёртой позиции. Лидирует в АПЛ «Челси» (26 очков).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в первом матче под руководством Антонио Конте сыграл вничью с «Эвертоном».