«Вест Хэм» переиграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

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Лондонский «Вест Хэм» на своём поле одержал победу над «Ливерпулем» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Вест Хэм» переиграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
  • Reuters

Игра, которая прошла в столице Великобритании, завершилась со счётом 3:2 в пользу молотобойцев.

В составе «Вест Хэма» отличились Пабло Форнальс (67-я минута) и Курт Зума (74-я минута). У «Ливерпуля» мячи забили Трент Александер-Арнольд (41-я минута), Дивок Ориги (83-я минута), Алисон Бекер (четвёртая минута, автогол).

«Вест Хэм» (23 очка) поднялся на третье место в таблице. «Ливерпуль» (22 очка) идёт на четвёртой позиции. Лидирует в АПЛ «Челси» (26 очков).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в первом матче под руководством Антонио Конте сыграл вничью с «Эвертоном».

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