«Тоттенхэм» в первом матче под руководством Конте сыграл вничью с «Эвертоном»

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Лондонский «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Тоттенхэм» в первом матче под руководством Конте сыграл вничью с «Эвертоном»
  • AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0.

Главный судья матча Крис Кавана в концовке встречи удалил с поля защитника команды из Ливерпуля Мэйсона Холгейта. Арбитр в ходе матча показал шесть жёлтых карточек.

Игра против «Эвертона» стала первой для Антонио Конте на посту главного тренера «Тоттенхэма».

В параллельном матче «Уотфорд» в меньшинстве уступил лондонскому «Арсеналу» — 0:1.

Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче АПЛ.

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