Российскую бегунью Выставкину дисквалифицировали на четыре года

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщили, что бегунья Екатерина Выставкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопингового кодекса.

«На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА от 14 марта 2022 года ВФЛА на четыре года дисквалифицирует Екатерину Выставкину за нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации», — сообщает пресс-служба ВФЛА.

В агентстве уточнили, что все результаты спортсменки с 1 декабря 2016 года будут аннулированы.

Ранее Глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) по восстановлению членства Российской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен сообщил, что рекомендовал продолжить работу организации по данному вопросу.