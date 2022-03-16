Колосков: моё мнение, что мартовский сбор целесообразный

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий мартовский сбор сборной России по футболу.
Колосков: моё мнение, что мартовский сбор целесообразный
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Моё мнение, что сбор целесообразный, поскольку никто не знает, как долго нас будут касаться санкции ФИФА и УЕФА, если вдруг с осени начнётся отборочный цикл на чемпионат Европы, тогда точно всё логично и целесообразно», — цитирует Колоскова ТАСС.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Мостовой прокомментировал высказывание Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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