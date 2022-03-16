Колосков: моё мнение, что мартовский сбор целесообразный

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий мартовский сбор сборной России по футболу.

«Моё мнение, что сбор целесообразный, поскольку никто не знает, как долго нас будут касаться санкции ФИФА и УЕФА, если вдруг с осени начнётся отборочный цикл на чемпионат Европы, тогда точно всё логично и целесообразно», — цитирует Колоскова ТАСС.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который начнётся в Москве 21 марта.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Мостовой прокомментировал высказывание Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).