Российский боксёр Байсангуров проведёт бой с Диланяном в Москве

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Промоутер Зяки Юнисов сообщил, что российский боксёр Хусейн Байсангуров проведёт следующий поединок против армянина Манука Диланяна в Москве.
Российский боксёр Байсангуров проведёт бой с Диланяном в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

«Бой пройдёт в рамках серии турниров «Короли нокаутов». Главным событием вечера станет бой Байсангурова с Диланяном», — цитирует ТАСС Юнисова.

На счету 27-летнего Байсангурова 19 побед (17 — нокаутом) на профессиональном ринге и одно поражение. Он является обладателем региональных титулов Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 69,6 кг.

Поединок состоится 27 марта в Москве.

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