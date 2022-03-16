Российский боксёр Байсангуров проведёт бой с Диланяном в Москве
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«Бой пройдёт в рамках серии турниров «Короли нокаутов». Главным событием вечера станет бой Байсангурова с Диланяном», — цитирует ТАСС Юнисова.
На счету 27-летнего Байсангурова 19 побед (17 — нокаутом) на профессиональном ринге и одно поражение. Он является обладателем региональных титулов Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 69,6 кг.
Поединок состоится 27 марта в Москве.
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