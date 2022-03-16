Винер-Усманова: российские спортсмены вполне могут начать массовую смену гражданства
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Российские спортсмены вполне могут начать массовую смену гражданства. В художественной гимнастике этого пока не наблюдается, но среди спортсменов других видов такое настроение витает, потому что даже дети и юниоры отлучены от официальных соревнований и хотят выступать», — цитирует Винер-Усманову Sport24.
Она отметила, что спортсменам необязательно переезжать в Европу, они могут уехать в дружественные страны. По мнению Винер-Усмановой, это будет потеря для российского спорта. Она также добавила, что в России молодёжь недостаточно учили патриотизму, поэтому может начаться массовая смена гражданства.
Напомним, что из-за ситуации на Украине спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в международных соревнованиях.
Ранее Путин высказался о санкциях против российских спортсменов из-за ситуации на Украине.