Путин о санкциях против российских спортсменов: даже олимпийские принципы растоптали

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Президент России Владимир Путин высказался о санкциях против российских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Путин о санкциях против российских спортсменов: даже олимпийские принципы растоптали
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Frayer

«Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами: вот такой вот спорт вне политики», — заявил Путин.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решения МОК и Международного паралимпийского комитета дискриминационными.

Ранее в Канаде не поддержали инициативу о лишении виз выступающих в НХЛ российских игроков.

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