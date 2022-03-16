Путин о санкциях против российских спортсменов: даже олимпийские принципы растоптали

Президент России Владимир Путин высказался о санкциях против российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами: вот такой вот спорт вне политики», — заявил Путин.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решения МОК и Международного паралимпийского комитета дискриминационными.

Ранее в Канаде не поддержали инициативу о лишении виз выступающих в НХЛ российских игроков.