Чесноков сравнил игру Рублёва с Агасси на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Андрей Чесноков оценил шансы Андрея Рублёва на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Рублёв может претендовать на победу в Индиан-Уэллсе. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Его игра напоминает мне игру Агасси. Андрей играет остро из любой точки», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его мнению, Рублёв нашёл свою форму. Он начинает показывать теннис всё лучше и лучше. Чесноков подчеркнул, что Рублёва будет очень сложно остановить на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Да, может проиграть, но сопернику, чтобы победить его, нужно будет пройти очень сложный путь», — сказал он.

В четвёртом раунде Рублёв встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел американца Стива Джонсона.

Ранее Рублёв поделился эмоциями после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.