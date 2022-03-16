Чесноков сравнил игру Рублёва с Агасси на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
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«Рублёв может претендовать на победу в Индиан-Уэллсе. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Его игра напоминает мне игру Агасси. Андрей играет остро из любой точки», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По его мнению, Рублёв нашёл свою форму. Он начинает показывать теннис всё лучше и лучше. Чесноков подчеркнул, что Рублёва будет очень сложно остановить на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Да, может проиграть, но сопернику, чтобы победить его, нужно будет пройти очень сложный путь», — сказал он.
В четвёртом раунде Рублёв встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел американца Стива Джонсона.
Ранее Рублёв поделился эмоциями после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.