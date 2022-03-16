Рублёв высказался о выходе в четвёртый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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Россиянин Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.
Рублёв высказался о выходе в четвёртый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Играть с Фрэнсисом всегда непросто. Я рад, что победил сегодня и впервые вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

По его словам, он не ощущает на себе никакого давления со стороны, так как уже выступил на этом турнире лучше, чем когда-либо ему доводилось до этого. При этом российский теннисист отметил, что дополнительную уверенность ему придаёт чувство своей подачи. 

В четвёртом раунде Рублёв встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел другого американца Стива Джонсона.

Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Тиафо со счётом 6:3, 6:4 и вышел в четвёртый круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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