Рублёв высказался о выходе в четвёртый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.

«Играть с Фрэнсисом всегда непросто. Я рад, что победил сегодня и впервые вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

По его словам, он не ощущает на себе никакого давления со стороны, так как уже выступил на этом турнире лучше, чем когда-либо ему доводилось до этого. При этом российский теннисист отметил, что дополнительную уверенность ему придаёт чувство своей подачи.

В четвёртом раунде Рублёв встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел другого американца Стива Джонсона.

Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Тиафо со счётом 6:3, 6:4 и вышел в четвёртый круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.