Рублёв обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира.

Российский теннисист шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету соперника же шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один взятый брейк. При этом Рублёв значительно превзошёл Тиафо при игре на приёме, выиграв 24 из 57 розыгрыша на чужой подаче, в то время как представитель США смог взять лишь 11 из 47.

В четвёртом раунде Рублёв встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел другого американца Стива Джонсона.

Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова проиграла хорватке Петре Мартич в четвёртом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.