Рублёв обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
- AP
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира.
Российский теннисист шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету соперника же шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один взятый брейк. При этом Рублёв значительно превзошёл Тиафо при игре на приёме, выиграв 24 из 57 розыгрыша на чужой подаче, в то время как представитель США смог взять лишь 11 из 47.
В четвёртом раунде Рублёв встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который одолел другого американца Стива Джонсона.
Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн.
Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова проиграла хорватке Петре Мартич в четвёртом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.