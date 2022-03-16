Канчельскис об уходе Перейры: у нас хватает своих специалистов

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Канчельскис об уходе Перейры: у нас хватает своих специалистов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я думаю, у нас хватает своих специалистов. Зачем привлекать иностранцев? Ушёл, значит ушёл. В основном должны быть отечественные специалисты», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом было рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи. 

Ранее президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поблагодарил Перейру за работу.

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