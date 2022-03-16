Организаторы «Ролан Гаррос» допускают участие россиян в турнире
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Об этом сообщает AP со ссылкой на организаторов турнира.
По информации источника, российские и белорусские спортсмены будут выступать на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе.
Открытый чемпионат Франции по теннису — 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Напомним, что министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.
Ранее Энди Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос».