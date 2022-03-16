Организаторы «Ролан Гаррос» допускают участие россиян в турнире

Российские теннисисты примут участие в Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос».

Об этом сообщает AP со ссылкой на организаторов турнира.

По информации источника, российские и белорусские спортсмены будут выступать на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе.

Открытый чемпионат Франции по теннису — 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Напомним, что министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

Ранее Энди Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос».