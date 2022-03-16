Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Британский теннисист Энди Маррей назвал фаворита в мужских соревнованиях на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос».

«По состоянию на сегодня я бы назвал Рафу фаворитом в борьбе за победу. Джокович в последнее время играет мало. Вероятно, Надаль будет более расслаблен и будет испытывать меньше давления», — цитирует Маррея Tennis Head.

Он добавил, что не списывает со счетов Новака Джоковича, но, по мнению британца, тот слишком много пропустил, в то время как Рафаэль Надаль набрал форму.

Открытый чемпионат Франции по теннису — 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Напомним, Джокович вновь возглавил рейтинг ATP и стал первой ракеткой мира после поражения россиянина Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Ранее глава WTA выступил против полного отстранения российских теннисистов.