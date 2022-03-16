Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Британский теннисист Энди Маррей назвал фаворита в мужских соревнованиях на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос».
Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Buckle - EMPICS

«По состоянию на сегодня я бы назвал Рафу фаворитом в борьбе за победу. Джокович в последнее время играет мало. Вероятно, Надаль будет более расслаблен и будет испытывать меньше давления», — цитирует Маррея Tennis Head.

Он добавил, что не списывает со счетов Новака Джоковича, но, по мнению британца, тот слишком много пропустил, в то время как Рафаэль Надаль набрал форму.

Открытый чемпионат Франции по теннису — 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Напомним, Джокович вновь возглавил рейтинг ATP и стал первой ракеткой мира после поражения россиянина Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Ранее глава WTA выступил против полного отстранения российских теннисистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить