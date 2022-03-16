Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»
- Gettyimages.ru
- © Jon Buckle - EMPICS
«По состоянию на сегодня я бы назвал Рафу фаворитом в борьбе за победу. Джокович в последнее время играет мало. Вероятно, Надаль будет более расслаблен и будет испытывать меньше давления», — цитирует Маррея Tennis Head.
Он добавил, что не списывает со счетов Новака Джоковича, но, по мнению британца, тот слишком много пропустил, в то время как Рафаэль Надаль набрал форму.
Открытый чемпионат Франции по теннису — 2022 пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Напомним, Джокович вновь возглавил рейтинг ATP и стал первой ракеткой мира после поражения россиянина Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
Ранее глава WTA выступил против полного отстранения российских теннисистов.