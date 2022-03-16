Глава WTA выступил против полного отстранения российских теннисистов

Исполнительный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон ответил на вопрос по поводу возможного полного отстранения российских спортсменов, которые на данный момент выступают в нейтральном статусе.

«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать власть их страны», — цитирует Саймона РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что WTA и ATP никак не смогут повлиять на решения правительств, которые будут запрещать въезд в свои страны некоторым спортсменам.

«Это заставит нас изменить нашу позицию, потому что, очевидно, мы должны следовать установкам местных властей», — добавил чиновник.

Напомним, что WTA и ATP приняли решение допускать российских спортсменов к участию только в нейтральном статусе.

Ранее заслуженный тренер СССР по теннису Владимир Камельзон прокомментировал возможный недопуск первой ракетки мира Даниила Медведева к участию в Уимблдонском турнире.