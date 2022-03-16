Глава WTA выступил против полного отстранения российских теннисистов

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Исполнительный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон ответил на вопрос по поводу возможного полного отстранения российских спортсменов, которые на данный момент выступают в нейтральном статусе.
Глава WTA выступил против полного отстранения российских теннисистов
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«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать власть их страны», — цитирует Саймона РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что WTA и ATP никак не смогут повлиять на решения правительств, которые будут запрещать въезд в свои страны некоторым спортсменам.

«Это заставит нас изменить нашу позицию, потому что, очевидно, мы должны следовать установкам местных властей», — добавил чиновник.

Напомним, что WTA и ATP приняли решение допускать российских спортсменов к участию только в нейтральном статусе.

Ранее заслуженный тренер СССР по теннису Владимир Камельзон прокомментировал возможный недопуск первой ракетки мира Даниила Медведева к участию в Уимблдонском турнире.

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