Камельзон: Даниил Медведев никогда против своей страны ничего не скажет

Заслуженный тренер СССР по теннису Владимир Камельзон прокомментировал возможный недопуск первой ракетки мира Даниила Медведева к участию в турнире в Уимблдонском турнире.

«Они требуют, чтобы теннисисты осудили свою страну? Министр спорта Великобритании несёт чушь, Медведев никогда против своей страны ничего не скажет. Как может спортсмен против своей страны что-то сказать?» — цитирует Камельзона Metaratings.

Он также отметил, что в данный момент совместно с Федерациями тенниса России и Москвы разрабатывается программа помощи отечественным спортсменам на случай их возможного недопуска к международным турнирам.

Напомним, что министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон допустил участие россиян на Уимблдоне при условии уверенности организаторов в том, что теннисисты не являются сторонниками нынешнего правительства России.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал возможный запрет на участие в Уимблдоне российских теннисистов.