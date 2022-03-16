Чесноков — о возможном отстранении россиян от Уимблдона: успокаивает, что до турнира ещё много времени

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о возможном запрете на участие в Уимблдоне российских теннисистов и Даниила Медведева в частности.

«Если посмотреть глубже, у Уимблдона есть спонсоры. Вы представляете, если первые десять игроков мирового рейтинга не будут в нём участвовать? Конечно же, тогда соревнования будут не такими интересными. У Джоковича нет прививки, россиян не пустили, у кого-то ещё что-то. Где гибкость и свобода слова? Теперь, получается, может быть только одно мнение: «Если мы против, то и все остальные тоже». Раз делаем прививки, то ни для кого не может быть исключений. Удивительно. Успокаивает, что до турнира Большого шлема ещё много времени, и, возможно, ситуация успеет измениться», — сказал Чесноков RT.

Ранее Чесноков выразил мнение, что если организаторы хотят лишить российских теннисистов возможности участия в Уимблдоне, то они должны выплатить спортсменам компенсацию.