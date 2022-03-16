Чесноков: если россиян хотят лишить участия в Уимблдоне, то пусть выплачивают компенсацию

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, который, отвечая на вопрос о возможном участии теннисиста Даниила Медведева в Уимблдоне, допустил выступление россиян на турнире при условии уверенности организаторов в том, что спортсмены не являются сторонниками нынешнего правительства России.
Чесноков: если россиян хотят лишить участия в Уимблдоне, то пусть выплачивают компенсацию
  • AP

«Должно быть разделение между правительственным решением и ITF. А как он должен доказывать это? Анализ мочи и крови сдать? Вообще существует контракт между ATP и игроком — он огромный, 200 страниц. Медведев уже подписал данный документ, нужно придерживаться его и ни на что дополнительно не соглашаться. Уже и так есть невероятные санкции против России. Раньше все говорили, что спорт и политика не совместимы, а сейчас оказалось всё иначе», — сказал Чесноков RT.

Он также отметил, что из-за санкций страдают обычные люди.

«Я думаю, что у Даниила есть хорошие консультанты и адвокаты, которые могут его направить и с юридической точки зрения разобраться, возможно ли заставлять спортсменов подписывать подобные документы. А если организаторы Уимблдона хотят лишить россиян участия в турнире, то пусть выплачивают денежную компенсацию», — добавил Чесноков.

Ранее тренер Борис Собкин прокомментировал слова министра спорта Великобритании о теннисисте Медведеве.

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