Собкин прокомментировал слова министра спорта Великобритании о теннисисте Медведеве

Известный тренер Борис Собкин отреагировал на слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, который, отвечая на вопрос о возможном участии теннисиста Даниила Медведева в Уимблдоне, допустил участие россиян в турнире при условии уверенности организаторов в том, что спортсмены не являются сторонниками нынешнего правительства России.

«Очень сложно такое комментировать. Понятно, что и теннисистам сложно. Выступать против своей страны? Тут каждый решает сам. К сожалению, общая атмосфера в мире такая. Все настроены против нас. Я для себя уже давно определился. Мой воспитанник был единственным, кто всю свою карьеру тренировался в России, никуда не уезжал, мы работали всё время здесь. Мы с Мишей Южным показывали свою позицию на протяжении 25 лет», — сказал Собкин RT.

Ранее министр спорта Великобритании высказался о возможном участии Медведева в Уимблдоне.