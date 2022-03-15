Министр спорта Великобритании высказался о возможном участии Медведева в Уимблдоне

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон поделился мнением о том, сможет ли российский теннисист Даниил Медведев выступить на турнире Большого шлема Уимблдоне.

«Мы дискутируем об этом с представителями различных видов спорта, говорим о том, какой должна быть реакция. Абсолютно никому не должно быть позволено выступать под флагом России», — приводит слова Хаддлстона Eurosport.

При этом он допускает, что российские спортсмены смогут выступить на турнире, но подчеркнул, что для этого нужно быть уверенным, что теннисисты не являются сторонниками нынешнего правительства России.

«Мы рассматриваем, какие требования нам могут понадобиться, чтобы получить гарантии в этом направлении... Было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет», — добавил чиновник.

Министр также обратил внимание на то, что многие страны договорились не допускать россиян к участию в спортивных соревнованиях, однако ситуация усложнилась, когда речь зашла об индивидуальных видах спорта.

Напомним, что Медведев согласился с требованием ATP о выступлении под нейтральным флагом. Уимблдонский теннисный турнир начнётся 27 июня.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.