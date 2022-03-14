Медведев сенсационно проиграл Монфису в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от француза Гаэля Монфиса в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась два часа семь минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 1:6. 

Соперник оказался лучше Даниила в игре на первой подаче, взяв 41 из 59 очков, в то время как у 25-летнего российского спортсмена — лишь 25 из 40. При этом у Монфиса значительно выше и процент попадания на первой подаче (68% против 51%). Также Медведев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал только два брейк-пойнта из семи, в то время как на счету француза три эйса, семь двойных ошибок и пять выигранных геймов на чужой подаче.

За выход в четвертьфинал Монфис поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, который обыграл своего соотечественника Роберто Баутисту-Агута.

Ранее сообщалось, что Монфис назвал Медведева великим теннисистом.

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