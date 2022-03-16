«Матч ТВ»: игроки «Краснодара» согласились на понижение зарплаты
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, у некоторых игроков зарплата сократится в два раза, а у кого-то и в три. О сроках применения данной меры в настоящий момент неизвестно.
Напомним, «Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Все легионеры «Краснодара» покинули клуб, но сохранили контракты, воспользовавшись новым правилом ФИФА.
Ранее польский полузащитник Гжегож Крыховяк высказался о своём переходе из «Краснодара» в греческий АЕК.