«Матч ТВ»: игроки «Краснодара» согласились на понижение зарплаты

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Футболисты «Краснодара» согласились пересмотреть условия контрактов в связи с финансовыми проблемами клуба из-за блокировки российских счетов в зарубежных банках.
«Матч ТВ»: игроки «Краснодара» согласились на понижение зарплаты

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, у некоторых игроков зарплата сократится в два раза, а у кого-то и в три. О сроках применения данной меры в настоящий момент неизвестно.

Напомним, «Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Все легионеры «Краснодара» покинули клуб, но сохранили контракты, воспользовавшись новым правилом ФИФА.

Ранее польский полузащитник Гжегож Крыховяк высказался о своём переходе из «Краснодара» в греческий АЕК.

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