Колосков о словах Слуцкого: у тренера есть право высказаться
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«Кто не был тренером, тот не поймёт тех эмоций, которые он испытывает, когда на поле происходит несправедливость. У тренера есть право высказаться, потому что в регламентах ничего не написано о том, что нельзя ничего говорить», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.
Ранее КДК РФС оштрафовал «Рубин» и Слуцкого по итогам матча с «Ростовом».