Колосков о словах Слуцкого: у тренера есть право высказаться

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кто не был тренером, тот не поймёт тех эмоций, которые он испытывает, когда на поле происходит несправедливость. У тренера есть право высказаться, потому что в регламентах ничего не написано о том, что нельзя ничего говорить», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Рубин» и Слуцкого по итогам матча с «Ростовом».