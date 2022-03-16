КДК РФС оштрафовал «Рубин» и Слуцкого по итогам матча с «Ростовом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал казанский «Рубин» и главного тренера команды Леонида Слуцкого.
КДК РФС оштрафовал «Рубин» и Слуцкого по итогам матча с «Ростовом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Рубин» оштрафован на 50 тыс. рублей за бросание посторонних предметов на поле. К тому же клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за выходы главного тренера Леонида Слуцкого за пределы технических зон. Сам Слуцкий оштрафован на 30 тыс. рублей», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат»

Он также отметил, что ещё один вопрос перенесли на следующее заседание. По словам Григорьянца, сотрудник «Рубина» нецензурно выражался в адрес арбитров в подтрибунном помещении. Его личность не была установлена.

Напомним, «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 2:1. Казанский клуб в первом тайме остался в меньшинстве после удаления Виталия Лисаковича. После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова. 

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес судьи Мешкова.

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