Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес судьи Мешкова

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Комментарий главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в отношении судьи Виталия Мешкова, который обслуживал матч с «Ростовом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, рассмотрит комитет по этике РФС.
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес судьи Мешкова
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Чемпионат».

Напомним, что после матча «Рубин» — «Ростов», который закончился со счётом 1:2, Слуцкий резко раскритиковал работу судейской бригады во главе с Мешковым. Специалист заявил, что арбитра необходимо дисквалифицировать, так как он является либо профнепригодным, либо предвзятым.

Позже «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений Мешкова.

Ранее Слуцкий опубликовал видео ошибок Мешкова в социальных сетях и в очередной раз поиронизировал над судейством.

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