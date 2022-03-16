Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес судьи Мешкова

Комментарий главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в отношении судьи Виталия Мешкова, который обслуживал матч с «Ростовом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, рассмотрит комитет по этике РФС.

«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Чемпионат».

Напомним, что после матча «Рубин» — «Ростов», который закончился со счётом 1:2, Слуцкий резко раскритиковал работу судейской бригады во главе с Мешковым. Специалист заявил, что арбитра необходимо дисквалифицировать, так как он является либо профнепригодным, либо предвзятым.

Позже «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений Мешкова.

Ранее Слуцкий опубликовал видео ошибок Мешкова в социальных сетях и в очередной раз поиронизировал над судейством.