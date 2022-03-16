Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес судьи Мешкова
- РИА Новости
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«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Чемпионат».
Напомним, что после матча «Рубин» — «Ростов», который закончился со счётом 1:2, Слуцкий резко раскритиковал работу судейской бригады во главе с Мешковым. Специалист заявил, что арбитра необходимо дисквалифицировать, так как он является либо профнепригодным, либо предвзятым.
Позже «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений Мешкова.
Ранее Слуцкий опубликовал видео ошибок Мешкова в социальных сетях и в очередной раз поиронизировал над судейством.