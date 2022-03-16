Слуцкий: да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Слуцкий в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, что «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 2:1. Казанский клуб в первом тайме остался в меньшинстве после удаления Виталия Лисаковича. После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова.
Ранее РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/2022.