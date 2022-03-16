Слуцкий: да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о судействе в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).
Слуцкий: да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Слуцкий в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, что «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 2:1. Казанский клуб в первом тайме остался в меньшинстве после удаления Виталия Лисаковича. После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова. 

Ранее РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/2022.

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