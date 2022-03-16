Хакшабанович продолжит карьеру в шведском «Юргордене»

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Полузащитник казанского «Рубина» Сеад Хакшабанович продолжит выступление в шведском «Юргордене».
Хакшабанович продолжит карьеру в шведском «Юргордене»
  • globallookpress.com
  • © Piotr Kucza/Keystone Press Agency

Черногорский футболист будет выступать за «Юргорден» до конца сезона и сможет вернуться в «Рубин» после 30 июня, об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.

Напомним, что Хакшабанович перешёл в «Рубин» из шведского «Норрчёпинга» в мае 2021 года. Его контракт с казанцами рассчитан до 2026 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее футболист «Рубина» Лисакович был дисквалифицирован на два матча РПЛ.

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