Хакшабанович продолжит карьеру в шведском «Юргордене»

Полузащитник казанского «Рубина» Сеад Хакшабанович продолжит выступление в шведском «Юргордене».

Черногорский футболист будет выступать за «Юргорден» до конца сезона и сможет вернуться в «Рубин» после 30 июня, об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.

Напомним, что Хакшабанович перешёл в «Рубин» из шведского «Норрчёпинга» в мае 2021 года. Его контракт с казанцами рассчитан до 2026 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее футболист «Рубина» Лисакович был дисквалифицирован на два матча РПЛ.