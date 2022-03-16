Футболист «Рубина» Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича за удаление в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

По словам главы комитета, было принято решение о дисквалификации белорусского форварда на два матча чемпионата.

«Рубин» на выезде уступил «Ростову» со счётом 1:2, проведя большую часть игры в меньшинстве из-за красной карточки Лисаковича. На 19-й минуте игры 24-летний игрок наступил шипами на ахилл хавбеку жёлто-синих Хорену Байрамяну.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Рубин» и главного тренера казанцев Леонида Слуцкого по итогам матча с «Краснодаром».