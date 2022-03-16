В Бразилии объяснили, почему отказались от трансляции матчей РПЛ

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Менеджер бразильского телеканала BandSports Энрике Мейра рассказал, почему в стране отказались от трансляции матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Бразилии объяснили, почему отказались от трансляции матчей РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © by sonmez

«Мы получили очень негативные отзывы от подписчиков из-за военной операции. Мы понимаем, что сама лига и игроки ни в чём не виноваты. Наше решение не означает, что мы встаём на чью-либо сторону в этой военной операции. Мы не поддерживаем военную операцию саму по себе», — цитирует Мейра «Чемпионат».

Он также рассказал, что в стране был показан 19-й тур РПЛ. По словам Мейры, показ вызвал негативные отзывы со стороны бразильцев. Он добавил, что пока не может ответить на вопрос о продлении контракта, который истекает через три месяца.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешили иностранным игрокам чемпионата России расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Ранее РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/2022. 

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