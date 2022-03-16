Пилот Haas Магнуссен рассказал, чем его впечатлил сын Шумахера
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«Он классный парень, такое он на меня произвёл впечатление сразу же. Я под впечатлением от того, что он несколько раз проходил во вторую часть квалификации. С нетерпением жду совместной работы в этом году», — цитирует Магнуссена официальный сайт команды.
По словам гонщика, Мик очень талантливый, и делает за рулём болида всё, что в его силах.
Напомним, что Магнуссен заменил Никиту Мазепина в Haas. Команда расторгла контракт с российским пилотом из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании внесло в санкционный список экс-пилота «Формулы-1» Никиту Мазепина.