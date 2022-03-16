Пилот Haas Магнуссен рассказал, чем его впечатлил сын Шумахера

Датский пилот команды «Формулы-1» Haas Кевин Магнуссен поделился впечатлениями о своём напарнике Мике Шумахере.

«Он классный парень, такое он на меня произвёл впечатление сразу же. Я под впечатлением от того, что он несколько раз проходил во вторую часть квалификации. С нетерпением жду совместной работы в этом году», — цитирует Магнуссена официальный сайт команды.

По словам гонщика, Мик очень талантливый, и делает за рулём болида всё, что в его силах.

Напомним, что Магнуссен заменил Никиту Мазепина в Haas. Команда расторгла контракт с российским пилотом из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании внесло в санкционный список экс-пилота «Формулы-1» Никиту Мазепина.