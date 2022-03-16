Источник: ПСЖ начал переговоры с тренером «Тоттенхема» Конте

Главный тренер «Тоттенхема» Антонио Конте по окончании сезона может возглавить «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство клуба уже начало переговоры с итальянским специалистом. Отмечается, что нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино с большой долей вероятности покинет команду.

Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ).

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