Источник: ПСЖ начал переговоры с тренером «Тоттенхема» Конте
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Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство клуба уже начало переговоры с итальянским специалистом. Отмечается, что нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино с большой долей вероятности покинет команду.
Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ).
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