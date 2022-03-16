Iapopsi.gr: АЕК интересуется бывшим украинским защитником «Зенита» Ракицким 

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Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может перейти в афинский футбольный клуб АЕК.
Iapopsi.gr: АЕК интересуется бывшим украинским защитником «Зенита» Ракицким 
  • Gettyimages.ru
  • © Icon Sportswire

Как сообщает iapopsi.gr со ссылкой на свой источник, греческий клуб рассматривает игрока в качестве усиления центра обороны.

Ракицкий покинул «Зенит» в начале марта в связи с тяжёлой семейной ситуацией. Он выступал за российскую команду с 2019 года, провёл в её составе 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в АЕК из «Краснодара» перешёл польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

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