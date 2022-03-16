КДК РФС дисквалифицировал администратора тульского «Арсенала» на три матча

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какое наказание было применено к администратору тульского «Арсенала» Анри Хагушу из-за его поведения на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
КДК РФС дисквалифицировал администратора тульского «Арсенала» на три матча
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Рассмотрели удаление администратора «Арсенала» Анри Хагуша. Он был удалён в матче с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судейской бригады. Он не смог принять участие в заседании по причине болезни», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

По его словам, было принято решение отстранить Хагуша на три матча РПЛ и оштрафовать на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение.

«Арсенал» на своём поле проиграл «Динамо» со счётом 1:4. По итогам 21 тура «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. 

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ.

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