КДК РФС дисквалифицировал администратора тульского «Арсенала» на три матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какое наказание было применено к администратору тульского «Арсенала» Анри Хагушу из-за его поведения на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Рассмотрели удаление администратора «Арсенала» Анри Хагуша. Он был удалён в матче с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судейской бригады. Он не смог принять участие в заседании по причине болезни», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

По его словам, было принято решение отстранить Хагуша на три матча РПЛ и оштрафовать на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение.

«Арсенал» на своём поле проиграл «Динамо» со счётом 1:4. По итогам 21 тура «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ.