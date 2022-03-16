КДК РФС дисквалифицировал администратора тульского «Арсенала» на три матча
- РИА Новости
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«Рассмотрели удаление администратора «Арсенала» Анри Хагуша. Он был удалён в матче с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судейской бригады. Он не смог принять участие в заседании по причине болезни», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
По его словам, было принято решение отстранить Хагуша на три матча РПЛ и оштрафовать на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение.
«Арсенал» на своём поле проиграл «Динамо» со счётом 1:4. По итогам 21 тура «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.
Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ.