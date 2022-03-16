Организатор премии ISU: официальных решений по поводу россиян не принималось

Организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал возможное неучастие российских фигуристов в премии по итогам сезона-2021/22 в связи с санкциями.

«Официальных решений не принималось, пока такой информации нет. Так что сказать вам, что россиян не будет на премии, я на данный момент не могу», — цитирует Закаряна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что для фигурного катания отсутствие россиян на чемпионате мира — большой удар. Он также добавил, что премия скорее всего пройдёт в онлайн-формате, а не, как планировалось, в офлайн.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. В связи с этим российские фигуристы пропустят предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье.

Ранее фигуристка Гордеева заявила, что поставила перед собой планку делать четверные не со второй попытки, а с первой.