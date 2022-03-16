Фигуристка Гордеева: поставила перед собой планку делать четверные не со второй попытки, а с первой

Российская фигуристка Мария Гордеева рассказала о желании исполнять четверные с первого раза.

«Сейчас я поставила перед собой планку учить и делать четверные не со второй попытки, а с первой, потому что в прокате программы второй попытки не будет», — цитирует Гордееву сайт ФФККР.

Она также добавила, что в настоящий момент думает над четверными тулупом и сальховом, которые исполняет на соревнованиях. По словам фигуристки, она не знает, какой из этих элементов ультра-си у неё идёт лучше.

Напомним, что Гордеева выиграла «Мемориал Жука» в Йошкар-Оле. Она тренируется под руководством тренера ЦСКА Сергея Давыдова.

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