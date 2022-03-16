Николаев — об уходе Перейры: у нас за очень короткое время сменилось много руководителей

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Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Николаев — об уходе Перейры: у нас за очень короткое время сменилось много руководителей
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Человек не успел поработать в России. Трудно оценивать его работу. Единственный момент, который напрягает, — у нас за очень короткое время сменилось очень много руководителей. Уровень судейства не может поменяться в одночасье», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом было рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи. 

Ранее КДК РФС оштрафовал «Рубин» и главного тренера команды Леонида Слуцкого по итогам матча с «Краснодаром».

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