Николаев — об уходе Перейры: у нас за очень короткое время сменилось много руководителей
- РИА Новости
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«Человек не успел поработать в России. Трудно оценивать его работу. Единственный момент, который напрягает, — у нас за очень короткое время сменилось очень много руководителей. Уровень судейства не может поменяться в одночасье», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом было рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи.
Ранее КДК РФС оштрафовал «Рубин» и главного тренера команды Леонида Слуцкого по итогам матча с «Краснодаром».