Николаев — об уходе Перейры: у нас за очень короткое время сменилось много руководителей

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

«Человек не успел поработать в России. Трудно оценивать его работу. Единственный момент, который напрягает, — у нас за очень короткое время сменилось очень много руководителей. Уровень судейства не может поменяться в одночасье», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом было рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Рубин» и главного тренера команды Леонида Слуцкого по итогам матча с «Краснодаром».