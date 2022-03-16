КДК РФС оштрафовал «Спартак» и Ваноли по итогам матча с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» и главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и Ваноли по итогам матча с «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за выкрики болельщиками оскорбительных выражений. Ваноли оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат»

Он добавил, что московскому клубу запрещено допускать фанатов до двух секторов. По словам Григорьянца, это наказание условное.

Наказания вынесены по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2). «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

Ранее КДК РФС отменил штраф Ваноли, полученный после матча с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить