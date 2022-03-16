КДК РФС оштрафовал «Спартак» и Ваноли по итогам матча с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» и главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за выкрики болельщиками оскорбительных выражений. Ваноли оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

Он добавил, что московскому клубу запрещено допускать фанатов до двух секторов. По словам Григорьянца, это наказание условное.

Наказания вынесены по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:2). «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

Ранее КДК РФС отменил штраф Ваноли, полученный после матча с «Динамо».