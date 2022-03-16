Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

Короткая ссылка
«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Предаторз» шайбы забросили Маттиас Экхольм, Таннер Жанно, Ээли Толванен и россиянин Яков Тренин. У гостей единственным голом отметился Джейк Гюнцель.

«Нэшвилл» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Пингвинз» располагается на шестой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Ильи Михеева помогла «Торонто Мэйпл Лифс» разгромить «Даллас Старз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить