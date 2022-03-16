Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
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Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Предаторз» шайбы забросили Маттиас Экхольм, Таннер Жанно, Ээли Толванен и россиянин Яков Тренин. У гостей единственным голом отметился Джейк Гюнцель.
«Нэшвилл» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Пингвинз» располагается на шестой позиции на Востоке.
Ранее сообщалось, что шайба Ильи Михеева помогла «Торонто Мэйпл Лифс» разгромить «Даллас Старз» в матче НХЛ.