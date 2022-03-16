Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Предаторз» шайбы забросили Маттиас Экхольм, Таннер Жанно, Ээли Толванен и россиянин Яков Тренин. У гостей единственным голом отметился Джейк Гюнцель.

«Нэшвилл» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Пингвинз» располагается на шестой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Ильи Михеева помогла «Торонто Мэйпл Лифс» разгромить «Даллас Старз» в матче НХЛ.