Куман признался, что был уволен с поста главного тренера «Барселоны» в самолёте

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, как узнал о решении о своей отставке из испанского клуба.

«Как Жоан Лапорта уволил меня? В самолете. Мне больно от того, что игроки сидели позади нас в это время, я сидел рядом с Лапортой. Он всегда говорил, что я легенда «Барселоны». Так подтверди это!» — приводит слова Кумана AS.

Куман тренировал «Барселону» с августа 2020-го по октябрь 2021-го года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли Кубок Испании. Голландец также выступал за команду в качестве игрока с 1989-го по 1995-й год.

Ранее сообщалось, что отец аргентинского форварда Лионеля Месси связался с «Барселоной» по поводу возможного возвращения сына из ПСЖ.