Куман признался, что был уволен с поста главного тренера «Барселоны» в самолёте

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, как узнал о решении о своей отставке из испанского клуба.

«Как Жоан Лапорта уволил меня? В самолете. Мне больно от того, что игроки сидели позади нас в это время, я сидел рядом с Лапортой. Он всегда говорил, что я легенда «Барселоны». Так подтверди это!» — приводит слова Кумана AS.

Куман тренировал «Барселону» с августа 2020-го по октябрь 2021-го года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли Кубок Испании. Голландец также выступал за команду в качестве игрока с 1989-го по 1995-й год.

Ранее сообщалось, что отец аргентинского форварда Лионеля Месси связался с «Барселоной» по поводу возможного возвращения сына из ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить