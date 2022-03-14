Источник: отец Месси связался с «Барселоной» по поводу возможного возвращения сына из ПСЖ

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Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси может вернуться в испанский футбольный клуб «Барселона».

Как сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на каталонского инсайдера Жерара Ромеро в Twitter, отец 34-летнего игрока, Хорхе, несколько дней назад уже связывался с руководством «Барсы» для обсуждения возможного возвращения Месси.

Месси покинул «Барселону» и перешёл в ПСЖ минувшим летом. С тех по он провёл в составе парижан 26 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. За основу каталонцев же форвард выступал с 2003 года. Всего на его счету 778 матчей, 672 гола и 303 голевых паса в составе «Барселоны».

Ранее сообщалось, что дубль Феррана Торреса помог «Барселоне» разгромить «Осасуну» в Примере.

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